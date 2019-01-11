Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı belirtildi.Açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 33 yaşındaki Olivier Veigneau ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.