  •  
    Beşiktaş'ta bir AYRILIK daha: Resmen açıklandı
  •  
    F.Bahçe de istemişti ve; Fabregas'ın yeni takımı
  •  
    Şenol Güneş'ten Serdar transferi için; "Olabilir"
  •  
    Comolli'nin SON GÜNE kadar bekleyeceği isim
  •  
    Derdiyok'tan G.Saray'ı ÇILDIRTACAK hamle!..

Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'yla sözleşme uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da,Sadiku'nun sözleşmesini 3, Veigneau'nun da bir yıl uzattıldı.

Kaynak: AA
Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'yla sözleşme uzatıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2019 16:10
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 33 yaşındaki Olivier Veigneau ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için