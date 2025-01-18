Kasımpaşa, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.Ligde çıktığı 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 21 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor.Son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2'lik skorlarla berabere kalırken, geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 5-0 kaybetmişti.TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 18 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 8 yenilgi yaşadı.Ligde yaptığı son 4 karşılaşmada kazanamayan Konya ekibi, 20 puan ve averajla 15. sırada kendine yer buldu.Kasımpaşa'da Konyaspor karşısında kırmızı kart cezalısı Nicholas Opoku forma giyemeyecek.Lacivert-beyazlılarda savunma oyuncusu Kenneth Omeruo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.