Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Mortadha Ben Ouannes ve 84. dakikada Mamadou Fall attı. Sivasspor'un tek golü 90+7'de Emre Gökay'dan geldi. 2006 doğumlu Emre Gökay, ilk lig maçında gol atma sevinci yaşadı.



Sivasspor'da sarı kart gören Dimitris Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Kasımpaşa'da ise kaleci Günay Güvenç, 90. dakikada direkt kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. Sivasspor ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 37 puanda kaldı.



Kasımpaşa, ligde gelecek hafta sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Eysseric'in ara pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda defansın arkasına sarkan Fall'un vuruşunda, kaleci son anda topu ayaklarıyla kornere çeldi.



23. dakikada sağ kanatta ilerleyen Caicedo'nun pasında topla buluşan Saiz'in a ceza alanında gelişine vuruşunda, kaleci Günay Güvenç yakın direkte meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



33. dakikada ev sahibi takım baskıyı artırdı. Saiz'in ceza yayından sol çapraza gönderdiği meşin yuvarlağa Gradel'in plasesinde kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



Karşılaşma öncesi U-17 Elit A Ligi'nde şampiyon olan Sivasspor U-17 takımına kupasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada sol çaprazdan ceza yayına paralel ilerleyen Saiz'in şutunda top üstten auta gitti.



56. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan ön direğe gönderdiği topa Caicedo'dan önce müdahale eden Donk, tehlikeyi uzaklaştırdı.



57. dakikada ceza alanı içi sağ çaprazda şık bir çalımla Kasımpaşalı iki futbolcuyu oyundan düşüren N'Jie'nin vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direkte Caicedo'nun önünden geçerek dışarıya çıktı.



60. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.



66. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Eysseric'in ara pasıyla sağ çaprazda altıpasın önünde topla buluşan Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üstünden filelere gitti: 0-1



70. dakikada ceza sahasında kaleciyi geçtikten sonra sağ çizgiye inen Caicedo'nun kaleye paralel vuruşunda top sol kanada kadar geldi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa savunması meşin yuvarlağı taca göndererek tehlikeyi savuşturdu.



84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in sağ kanattan arka direğe kestiği topa Fall'un gelişine volesinde meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 0-2



90+7. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sağından şık bir çalımla içeriye giren Emre Gökay'ın vuruşunda top uzak direkte filelere gitti: 1-2



Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Sivas 4 Eylül



Hakemler: Ali Şansalan, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey



Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 84 Robin Yalçın), Charisis (Dk. 74 Hakan Arslan), Saiz, N'Jie (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 81 Emre Gökay), Caicedo (Dk. 75 Leke James)



Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Dk. 61 Hajradinovic), Fall (Dk. 90+3 Erdem Canpolat), Eysseric (Dk. 81 Tarkan Serbest), Chouiar (Dk. 62 Yasin Özcan), Koita (Dk. 81 Bahoken)



Goller: Dk. 66 Ouanes, Dk. 84 Fall (Kasımpaşa), 90+7 Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Günay Güvenç



Sarı kartlar: Dk. 21 Goutas, Dk. 45+2 Ulvestad, Dk. 90+2 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 77 Ouanes (Kasımpaşa)



