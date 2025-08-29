Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Ogün Kamacı yapacak.
Lige deplasmanda Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, ardından Trabzonspor'a taraftarı önünde kaybetmişti.
Lacivert-beyazlıların geçen hafta Samsunspor ile yapacağı müsabaka ise rakibinin Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Süper Lig'de geride kalan bölümde puan almayı başaramayan Kasımpaşa, rakibini yenerek ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.
Kasımpaşa'nın ligde konuğu Gaziantep FK!
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Kasımpaşa'nın ligde konuğu Gaziantep FK!
