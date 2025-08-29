29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Kasımpaşa'nın ligde konuğu Gaziantep FK!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

calendar 29 Ağustos 2025 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: Kasimpasa.com.tr
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Ogün Kamacı yapacak.

Lige deplasmanda Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa, ardından Trabzonspor'a taraftarı önünde kaybetmişti.

Lacivert-beyazlıların geçen hafta Samsunspor ile yapacağı müsabaka ise rakibinin Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'de geride kalan bölümde puan almayı başaramayan Kasımpaşa, rakibini yenerek ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
