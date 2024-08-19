Kasımpaşa, Nicholas Opoku'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, Nicholas Opoku'yu transfer etti
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19 Ağustos 2024 16:20
 Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Opoku ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da görev alan Opoku, İtalya'da Udinese ve son üç sezonda Fransa'da Amiens forması giydi.

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