Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçında kavga çıktı!

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçından sonra protokol tribününde kavga çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçında kavga çıktı!
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12 Ağustos 2023 22:06
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında yapılan müsabaka sonrası kavga çıktı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, Ahmed Mortadha Ben Ouanes'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 3-2 ev sahibi ekip lehine tamamlandı.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde iki takımın temsilcileri arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı kavga, araya girenler ile emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

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