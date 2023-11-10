Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi.
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Mondihome Kayserispor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı.
Kayserispor, Kasımpaşa'nın 1 puan önünde ligde 6. sırada bulunuyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi.
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Mondihome Kayserispor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı.
Kayserispor, Kasımpaşa'nın 1 puan önünde ligde 6. sırada bulunuyor.
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