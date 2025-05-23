Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Fatih Tokail düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 46 puanla 9. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz yönetimindeki ekip, ligde son 5 maçta 7 puan topladı.
Ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK ise 43 puan topladı ve 13. sırada kendine yer buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, son 5 maçta 1 puan alabildi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 2-2 sonuçlanmıştı.
Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Fatih Tokail düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 46 puanla 9. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz yönetimindeki ekip, ligde son 5 maçta 7 puan topladı.
Ligde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK ise 43 puan topladı ve 13. sırada kendine yer buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, son 5 maçta 1 puan alabildi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 2-2 sonuçlanmıştı.
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