Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Saracchi ile Arda Turan'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Kasımpaşa'da ise Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç sahadaki yerini alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa
Ramazan Köse
Hadergjonaj
Tarkan Serbest
Brecka
Haddadi
Sadiku
Pavelka
Aytaç Kara
Hajradinovic
Varga
Carius
Galatasaray
Fatih Öztürk
Elabdellaoui
Luyindama
Marcao
Linnes
Taylan Antalyalı
Belhanda
Emre Kılınç
Feghouli
Babel
Falcao
Aralarındaki 33. maç
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü 33. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.
Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
Kasımpaşa'daki maçlar
İki ekip, 4 Ekim Cumartesi günkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.
Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Saracchi ile Arda Turan'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Kasımpaşa'da ise Gilbert Koomson ile kart cezalısı Anıl Koç sahadaki yerini alamayacak.
Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa
Ramazan Köse
Hadergjonaj
Tarkan Serbest
Brecka
Haddadi
Sadiku
Pavelka
Aytaç Kara
Hajradinovic
Varga
Carius
Galatasaray
Fatih Öztürk
Elabdellaoui
Luyindama
Marcao
Linnes
Taylan Antalyalı
Belhanda
Emre Kılınç
Feghouli
Babel
Falcao
Aralarındaki 33. maç
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü 33. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.
Süper Lig'de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup etti.
Kasımpaşa'daki maçlar
İki ekip, 4 Ekim Cumartesi günkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.
Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.