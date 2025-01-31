Kasımpaşa'dan savunmaya takviye

Kasımpaşa, Salzburg forması giyen stoper Kamil Piatkowski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'dan savunmaya takviye
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31 Ocak 2025 16:26
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmasına takviye yaptı.

İstanbul temsilcisi, Salzburg forması giyen 24 yaşındaki stoper Kamil Piatkowski'yi kiralık olarak renklerine kattı.

Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:

"Red Bull Salzburg forması giyen Kamil Piatkowski, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kamil Piatkowski'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

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