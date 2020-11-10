Karşıyaka'nın 10 Kasım özel formaları yoğun ilgi görüyor

#AdıÜstündeKarşıyakalı konseptiyle sezona hazlı bir giriş yapan Karşıyaka Spor Kulübü'nün Sportive tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için tasarlanan özel formaları taraftarlarından yoğun ilgi görüyor.Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından onurlandırılan ve armasında Türk Bayrağı'nı taşıma şerefine sahip ilk kulüp olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün 10 Kasım özel formalarında Atatürk'ün ve 108 yıllık tarihe sahip kulübün unutulmaz fotoğrafları yer alıyor. Limitli sayıda üretilen formalar Karşıyaka Spor Kulübü'nün resmi sponsoru Sportive'insitesinden online veya İzmir MaviBahçe'de hizmete giren KSK Store by Sportive mağazasından satın alınabiliyor.