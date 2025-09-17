17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Karşıyaka'ya Arjantin'den özel ziyaretçi

Arjant'in İstanbul Başkonsolosu Beatriz Vivas, Karşıyaka Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

calendar 17 Eylül 2025 11:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir'de bir dizi temaslarda bulunan Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu Beatriz Vivas, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Vivas'ın kentin 113 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'ya tarihi ve Atatürk'ün kulübü armasında ay-yıldız taşımakla onurlandırması nedeniyle özel ilgi duyduğu öğrenildi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yönetim ve takımla bir araya gelen Vivas, teknik direktör Burhanettin Basatemür'le de görüşerek üzerine Karşıyaka forması giyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

GİDENLER GOLLE BAŞLADI

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon kadrosunu 20 transferle tepeden tırnağa değiştiren Karşıyaka'dan ayrılan futbolcular yeni takımlarında lige golle başladı. Yeşil-kırmızılılarda, iki sezon forma giydikten sonra 52 Orduspor FK'ya transfer olan Enes Nalbantoğlu ilk hafta hat-trick yaptı. Geçen hafta da gol atan Enes, 4 golle ligde krallık yarışında zirveye çıktı. Balıkesirspor'a transfer olan Ali Sinan Gayla, Çankayaspor'da oynayan İshak Kurt ve Eskişehir Anadolu Sportif'e imza atan Mert Torlak da ilk iki haftayı boş geçmedi.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
