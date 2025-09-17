Karşıyaka'ya Arjantin'den özel ziyaretçi

İzmir'de bir dizi temaslarda bulunan Arjantin'in İstanbul Başkonsolosu Beatriz Vivas, Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret etti.Vivas'ın kentin 113 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'ya tarihi ve Atatürk'ün kulübü armasında ay-yıldız taşımakla onurlandırması nedeniyle özel ilgi duyduğu öğrenildi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yönetim ve takımla bir araya gelen Vivas, teknik direktör Burhanettin Basatemür'le de görüşerek üzerine Karşıyaka forması giyip hatıra fotoğrafı çektirdi.3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon kadrosunu 20 transferle tepeden tırnağa değiştiren Karşıyaka'dan ayrılan futbolcular yeni takımlarında lige golle başladı. Yeşil-kırmızılılarda, iki sezon forma giydikten sonra 52 Orduspor FK'ya transfer olan Enes Nalbantoğlu ilk hafta hat-trick yaptı. Geçen hafta da gol atan Enes, 4 golle ligde krallık yarışında zirveye çıktı. Balıkesirspor'a transfer olan Ali Sinan Gayla, Çankayaspor'da oynayan İshak Kurt ve Eskişehir Anadolu Sportif'e imza atan Mert Torlak da ilk iki haftayı boş geçmedi.