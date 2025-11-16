16 Kasım
Karşıyaka, ligde kazanmayı unuttu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 haftada 7 mağlubiyet yaşayan Karşıyaka, 2. haftadan bu yana galibiyet alamıyor.

Karşıyaka, ligde kazanmayı unuttu!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 haftada 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Karşıya Erkek Basketbol Takımı, 2. haftadan bu yana maç kazanamıyor.

Ligde 2 şampiyonluğun yanı sıra Türkiye ile Cumhurbaşkanlığı kupalarını da müzesine götüren ve Türkiye'nin basketbol lokomotifleri arasında yer alan Karşıyaka, son iki sezondur yaşadığı sorunları aşmakta zorlanıyor.

Sponsor desteğinden de uzak kalmasının ardından yabancı oyuncuları olmak üzere önemli isimleri takımdan ayrılan İzmir temsilcisi, tüm zorluklara karşın ligde kalmayı başarmıştı.


Bu sezona yeni transferler ve yepyeni hedeflerle başlayan Karşıyaka, ligin ilk 8 haftasında üst üste mağlubiyetlerle alt sıralara geriledi.

- 8 haftada tek galibiyet

Sezonun ilk haftasındaki İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 85-73 mağlup olan Karşıyaka, ikinci haftada sahasında bu sezonki tek galibiyetini Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-69 yenerek aldı.

Üçüncü haftada deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 87-73 kaybeden yeşil-kırmızılılar, dördüncü haftada evinde Anadolu Efes'e 101-87 mağlup oldu.

Beşinci haftada Galatasaray MCT Technic'e 103-83 yenilen Karşıyaka, altıncı haftada da Trabzonspor karşısında 85-69'luk skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Geçen hafta Türk Telekom'a 111-59 kaybeden yeşil-kırmızılılarda başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

Glint Manisa Basket karşılaşması öncesi takımın başantrenörlüğüne Candost Volkan getirilirken Polonyalı kısa forvet Michal Sokolowski takviyesi yapıldı. Karşıyaka, bu hamlelerin ardından Glint Manisa Basket'e 80-69 mağlup oldu.

Karşıyaka 8 maçın 7'sini kaybederken, ligde 15. sırada kendisine yer bulabildi.

Başantrenör Candost Volkan ise yeni takımıyla kötü gidişe "dur" demeye çalışacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.