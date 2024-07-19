Karşıyaka, gurbetçi arıyor!

Karşıyaka, yabancı ülkelerde gurbetçi futbolcu arayışlarına başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka, gurbetçi arıyor!
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19 Temmuz 2024 14:23
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şimdiye kadar kadrosuna 4 takviye yapan Karşıyaka, transferde gurbetçi arayışına geçti.

Yeşil-kırmızılı ekip, Almanya, İsviçre ve Finlandiya'dan Karşıyaka'da vitrine çıkarak takıma direkt katkı sağlayacak gurbetçi futbolcuları tarıyor. Son yıllarda milli takımların iskeletinin önemli kısmını özellikle Almanya'da yetişen gurbetçi futbolcular oluştururken, daha önce Cihan Yılmaz, Okan Şahingöz gibi keşfettiği gurbetçilerden önemli katkı alan Kaf-Kaf, yeni gençleri takıma kazandırmak istiyor.

Geçen sezondan 13 futbolcunun ayrıldığı İzmir temsilcisi özellikle alternatiflerin azaldığı orta sahaya takviye arıyor. Karşıyaka'da sözleşmesi biten futbolculardan Emre Keleşoğlu, Kırıkkalegücü'ne imza attı.

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