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Karşıyaka'dan geleceğe yatırım hamleleri

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde 4 oyuncuyla el sıkışan Karşıyaka, altyapısından yetişen 2 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yaptı.

calendar 18 Temmuz 2025 15:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan geleceğe yatırım hamleleri
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3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transferde 4 oyuncuyla el sıkışan Karşıyaka, altyapısından yetişen 2 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzalayarak geleceğe yatırım yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Şahin ve aynı yaştaki sağ kanat Selim Demirci ile kontrat imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızın başarılı oyuncuları Berat Şahin ve Selim Demirci ile profesyonel sözleşme imzaladık. Altyapımızdan yetişen bu iki genç yeteneğin, profesyonel futbol takımımıza önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tam. Berat ve Selim'e Karşıyaka formasıyla uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Berat geçen sezon ligde 7, Selim ise 5 maçta şans bulmuştu.


 
 
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