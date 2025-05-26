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Karşıyaka'dan çifte imza!

Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transferde Selen Naz Kıran ve Şevval Acıbal'la yola devam etme kararı aldı.

calendar 26 Mayıs 2025 14:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan çifte imza!
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon Sultanlar Ligi hedefini Play-Off finalinde kaçıran Karşıyaka, iç transferde Selen Naz Kıran ve Şevval Acıbal'la yeniden anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, "Selen Naz Kıran ile yola devam ediyoruz. Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllardır formamızı taşıyan değerli sporcumuz, Karşıyaka ailesindeki yolculuğuna bu sezon da devam ediyor. Köklerinden aldığı güçle, yeşil-kırmızı renklere bağlılık her zamanki gibi ilk günkü heyecanla sürüyor" ve "Şevval Acıbal ile yola devam. Geçtiğimiz sezon formamızı taşıyan değerli sporcumuz, Karşıyaka ailesindeki yolculuğuna bu sezon da devam edecek. Ait olduğu yerde, yeşil-kırmızı tutkunun kalbinde yeniden buluşuyoruz" açıklamalarını yaptı.

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