Karşıyaka'dan anlamlı forma

İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol takımlarında giyeceği formaları birlikte görücüye çıkardı.Yeşil-kırmızılılar için futbol takımının giyeceği, Atatürk ve kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a özel saygı forması da çıkarıldı. Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı. Özel formanın tanıtımı,açıklamasıyla paylaşıldı.Karşıyaka, yeni sezon formalarıyla ilgili de,açıklamasını yaptı. Bu yıl seneler sonra kulübün sezon öncesi geleneğini tekrar hayata geçirecek Karşıyaka, cuma günü futbolda, basketbol, voleybol, amatör branşlar ve altyapıların da katılımıyla sezon açılışı yapacak. Futbol takımı, Alsancak Stadı'nda cuma saat 20.00'de başlayacak organizasyonda Muğlaspor'la özel maç da oynayacak.