Karşıyaka'dan anlamlı forma

Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybolda giyeceği formaları birlikte tanıttı.

calendar 18 Ağustos 2025 14:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan anlamlı forma






İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybol takımlarında giyeceği formaları birlikte görücüye çıkardı.

Yeşil-kırmızılılar için futbol takımının giyeceği, Atatürk ve kabri Karşıyaka'da bulunan annesi Zübeyde Hanım'a özel saygı forması da çıkarıldı. Siyah ağırlıklı, kolları yeşil ve kırmızı renkte olan formada Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı. Özel formanın tanıtımı, "Cumhuriyet'imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla… Mustafa Kemal Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a ve İzmir'e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu" açıklamasıyla paylaşıldı.

Karşıyaka, yeni sezon formalarıyla ilgili de, "Bir formadan daha fazlası, mücadeleci ruhun sahadaki yansıması! Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni sezon voleybol, basketbol ve futbol formaları, 35 buçuğun kalbinden doğan tasarımlarla sahada! Takım ruhunun gücüyle Kaf Sin Kaf'ın yeni sezon yolculuğu başlıyor! Yeni sezon formamız, Kaf Sin Kaf ruhunu sahaya taşıyor! Bu forma, sadece sahada değil, kalplerde de en büyük zaferleri kazanacak" açıklamasını yaptı. Bu yıl seneler sonra kulübün sezon öncesi geleneğini tekrar hayata geçirecek Karşıyaka, cuma günü futbolda, basketbol, voleybol, amatör branşlar ve altyapıların da katılımıyla sezon açılışı yapacak. Futbol takımı, Alsancak Stadı'nda cuma saat 20.00'de başlayacak organizasyonda Muğlaspor'la özel maç da oynayacak.

 
  
