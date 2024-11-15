Karşıyaka'da Şensan'ın adı yaşayacak

Karşıyaka'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gökhan Şensan'ın adı oluşturulacak hatıra ormanında yaşatılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Şensan'ın adı yaşayacak
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15 Kasım 2024 13:04
İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da 29 Ekim'de ani gelişen rahatsızlığıyla henüz 59 yaşında hayatını kaybederek camiayı yasa boğan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın adı oluşturulacak hatıra ormanında yaşayacak.

Şensan'ın cenazesinde yakınları Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı yaparken; ailesi ve arkadaşlarının fikriyle Şensan anısına hatıra ormanı oluşturulması için harekete geçildi.

Gökhan Şensan'ın yakın arkadaşı olan camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu'nun desteğiyle arazi bulundu. Gökhan Şensan Hatıra Ormanı için İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme'den dönüş istikametinde 3 bin 595 metrekarelik alanın tahsisi için adım atıldı. Otoyol cepheli arazide Ege Orman Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği, sevenleri ve Karşıyaka camiasının desteğiyle 2 bin 500 ağaç dikilip Gökhan Şansen Hatıra Ormanı oluşturulacak.

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