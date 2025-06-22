Karşıyaka'da karar haftası

KARAL VE ERGÜLLÜ BULUŞACAK

CİCİBAŞ FORMÜLÜ

Yönetime aday çıkmayınca başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü'nün kaderi bu hafta çizilecek. Yeşil-kırmızılılarda 29 Mayıs'ta toplanıp önce 19 Haziran'a, ardından bu hafta 26 Haziran'a ertelenen genel kurul öncesi kulübün kayyuma kalma riski ortadan kalkmazken perde arkasında görüşmeler sürüyor. Karşıyaka'da 1.5 yıla yakın başkanlık yaptıktan sonra tekrar aday olmayan İlker Ergüllü, sponsorluk görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için şimdiye kadar liste çalışması yapmadı. Haftalardır hem sponsorluk hem liste hem futbol hem de basketbol şubesinin teknik yapılanması için görüşmeler yapan Mehmet Karal ise bulmayı planladığı somut mali destek netleşmediği için kararsız kaldı.Mehmet Karal, hafta başında birlikte hareket ettiği Cenk Karace, Mustafa Karabağlı gibi isimlerle toplantı yapıp kararını açıklayacak. Karal, mali olarak çok zor durumda olan kulübe acil kaynak bulamazsa aday olmayacak. Daha önce İlker Ergüllü ve eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı'yı bir araya getirmeye çalışan camiadan isimler, Ergüllü ve Karal'ı seçim öncesi buluşturmaya çalışıyor. İkilinin salı günü bir araya gelerek perşembe günkü seçim öncesi ortak hareket etme ihtimalini değerlendirmesi bekleniyor.Tarihi borç yükü altında olan, en yüksek bütçeli şubesi basketbol 1 yıldır sponsorsuz kalan transfer yasaklısı Karşıyaka 4 gün içinde başkan adayı bulamazsa ise kulübün kayyuma kalmaması için camiadan bir ismin geçici bir listeyle başkan olması ihtimali de konuşuluyor. Geçen yıl aralık ayında düzenlenen kongrede büyük bir risk alıp imza yetkilerini de üstlenerek yönetime giren, ikinci yarıda basketbol şubesini yöneten Aygün Cicibaş'ın kayyum tehlikesi yaşanırsa toplama bir liste oluşturup başkanlığı üstlenerek kulübe zaman kazandırmasının ihtimaller arasında olduğu iddia ediliyor. Ergüllü ve Cicibaş'ın bu ihtimali daha önce aralarında konuştukları öğrenildi.