Karşıyaka'da Kadir Bakırtaş yuvada kaldı!

HAREKETLİ GÜNLER

ERGÜLLÜ VE KARACE BULUŞACAK

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Kadir Bakırtaş'a parasını yatırıp takımda tutmayı başardı. 26 Haziran'da göreve seçilir seçilmez kamu borcu taksitini ödeyemeyerek yapılandırmanın bozulmasının önüne geçemeyen yeni yönetim, Kadir'i bırakmadı. Orta sahada görev yapan ve parası ödenmezse 7 Temmuz Pazartesi günü serbest kalacak 22 yaşındaki oyuncuya 727 bin TL camiadan alınan destekle yatırıldı.Kadir Bakırtaş'ın takımdan ayrılması bu ödemeyle engellendi. İzmir ekibinin önemli oyuncularından olan merkez orta saha oyuncusu Kadir, yeşil-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Karşıyaka'nın Trabzonspor'dan transfer ettiği Kadir, geçen sezon 30 maçta oynamıştı. Geçen sezon serbest kalmaları önlenen Kadir ve Ferdi takımla devam ederken sözleşmesini fesheden Enes Nalbantoğlu 52 Orduspor FK'yla anlaştı.Karşıyaka'da görev bölümü yapıp, kalıcı olmak için dört koldan çalışmalara başlayan yönetim, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahasını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Geçen sezon ara ekim yapılamayan ve geçen ay kulüp yönetimsiz kaldıktan sonra bakılmayan zemini ele alan Futbol Şube Başkanı Ziyanur Hasbay, sahanın sulanması ve çimlerin gübrelenip biçilmesiyle ilgileniyor. Ayağa kaldırılmaya çalışılan sahanın devamlı bakımı için bir firmayla anlaşma yapılacak. Karşıyaka'da sportif direktör olarak anlaşmaya varılan Mehmet Ceyhun da tesislerde işbaşı yaptı.Mali olarak en sıkıntılı günlerinden geçen Karşıyaka'da yeni yönetim güçlükle seçilip kulübün kayyuma kalmasının önüne geçilirken bir yandan da camiadaki küskünlükler giderilmeye çalışılıyor. Yeşil-kırmızılılarda 2 yıl önce birlikte yönetime gelip ardından araları bozulan başkanlar İlker Ergüllü ve Cenk Karace'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelmeleri bekleniyor.