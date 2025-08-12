12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
Kopenhag-Malmö FF
20:00
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
Benfica-Nice
22:00
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Karşıyaka'da Basatemür tanıdıkları seçti!

Yeni sezon öncesi kadrosu dağılan Karşıyaka'da teknik direktörü Burhanettin Basatemür, yaptığı 13 transferde eskiden çalıştığı oyuncuları da takıma kazandırdı.

calendar 12 Ağustos 2025 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi dağılan kadrosunu 13 transferle güçlendirerek Beşiktaş'tan 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi için kulübünün onayını bekleyen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, daha önce birlikte çalıştığı oyuncuları da takıma kazandırdı.

Özellikle genç oyuncuları parlatmasıyla tanınan tecrübeli teknik adam, transferde daha önce Somaspor'da şampiyonluk yaşadığı 30 yaşındaki kaleci Muharrem Tunay Meral, 25 yaşındaki merkez orta saha Mücahit Arslan ve geçen sezon Menemen FK'da şans verdiği aynı yaştaki sağ kanat Erhan Öztürk'ü yeni takımına aldırdı.

Basatemür, Karşıyaka'ya transfer ettiği 19 yaşındaki Mehmet Güneş, 20 yaşındaki Onur İnan ve Rıza Mert Pişirici, 21 yaşındaki Bayram Kılıç gibi isimleri de vitrine çıkaracak.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
