Karşıyaka 5'te 5 için Tire deplasmanında

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle zirveye ortak olan Karşıyaka, 13 Ekim Pazar günü son sıradaki Kuşadasıspor'a Tire'de oynanacak Ege derbisinde konuk olacak.

Ev sahibi Kuşadasıspor'un stadındaki bakım çalışmaları sürdüğü için Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı Hakan Barış görev alamayacak. Maçta konuk yeşil-kırmızılı taraftarlar için 5 bin kişilik tribün ayrılırken, bilet fiyatları 400 TL olarak açıklandı.



Karşıyaka ligde bu sezon teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayıp liderliğe ortak oldu. İzmir ekibi, bu maçı da kazanırsa 2018-2019 sezonundan sonra ilk kez üst üste 5 galibiyet alacak. Yeni kadrosuyla ligde umduğunu bulamayan Kuşadasıspor ise 5'te 0 çekti. Oynadığı tüm maçları kaybeden puansız son sıradaki siyah-beyazlı ekip Bülent Ataman ile yollarını ayırdıktan sonra bu maç öncesi teknik direktörlük görevine Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yapan Bayram Sevindik'i getirdi.



