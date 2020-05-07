Karius gerçeği ortaya çıktı! Parayı aldı, gitti...

Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek olan kiralık sözleşmesini tek taraflı fesh eden Loris Karius'a kulüpten ayrılmadan kısa süre önce yüklü bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu tüm oyuncular ve teknik heyetten imza alarak, 30 Nisan tarihinde UEFA'ya Avrupa kupaları için lisans başvurusunda bulunmuştu.Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, 31 Aralık 2019 öncesindeki borçlar için bazı oyunculara ödeme yapan yönetim, bazı futbolcularla ise yeni ödeme planı konusunda anlaşmaya varmıştı. Siyah-beyazlı kulübün, Loris Karius'a ise 31 Aralık'tan önceki alacakları için 30 Nisan tarihinde 400 bin euro (yaklaşık 3 milyon lira) tutarında bir ödeme yaptığı belirlendi.Bu ödemeyle birlikte kulüpten 2019 yılına ait alacağı kalmayan Karius, 2020 yılında da maaşları zamanında ödenmeyince FIFA'ya başvurmuştu. Sözleşmesini tek taraflı fesh ederek Beşiktaş ile yollarını resmen ayıran Alman kaleci, veda mesajında siyah-beyazlı yönetimle maddi konularda yaptıkları görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurmuştu.