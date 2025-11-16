Karim Adeyemi'ye muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için ceza!

16 Kasım
calendar 16 Kasım 2025 19:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alman Bild gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.

