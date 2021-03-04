Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 650 sporcu katılacak

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) 2021 yılındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve 12-14 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcu katılacak.Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen organizasyon bu yıl İstanbul Yeşilköy'deki WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.80 ülkeden 650 sporcunun tatamiye çıkacağı şampiyona Dünya Karate Federasyonunun (WKF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirilecek. Önemli organizasyon öncesi WKF Hakem Semineri de yapılacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, organizasyona gösterilen ilginin Türkiye ve Türk karatesinin gücünü gösterdiğini söyledi.Dünya Karate Federasyonunun olimpiyat yılı olan 2021'in ilk organizasyonunu Türkiye'ye verdiğini anımsatan Delihasan, "Dünya Karate Federasyonu bize güveniyor. Hem sportif hem de organizasyon açısında parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Dünya sporunun neredeyse durmuş olduğu böyle bir dönemde aldığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Organizasyon öncesinde ve organizasyon boyunca her türlü tedbiri alacağız. Sporcularımız için de önemli bir sınav niteliği taşıyan bu organizasyonda hedefimiz çok sayıda madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.2019 yılının Mayıs ayında düzenlenen Karate 1 A Serisi organizasyonuna 101 ülkeden bin 813 sporcu katılmış, Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanmıştı.