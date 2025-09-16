16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Karagümrük ve Başakşehir öncesi eksikler!

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

calendar 16 Eylül 2025 14:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karagümrük ve Başakşehir öncesi eksikler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fatih Karagümrük, 1 Eylül Çarşamba günü RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan 1 maçı eksik kırmızı-siyahlı takımın 3 puanı bulunuyor.



Süper Lig'de 2 maçı eksik Başakşehir ise 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle geride kalan süreçte 2 puan topladı.

KARAGÜMRÜK'TE EKSİKLER 

Fatih Karagümrük'te Başakşehir mücadelesinde statü gereği 6 oyuncu forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda yeni transferler David Datro Fofana, Burhan Ersoy, Ricardo Esgaio, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berke Can Evli oynayamayacak. 

Öte yandan Ahmet Sivri'nin ise sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN İLK MAÇINA ÇIKACAK

RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Nuri Şahin, ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran turuncu-lacivertli takım, dün düzenlenen imza töreniyle 37 yaşındaki Nuri Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 BAŞAKŞEHİR'DE 8 EKSİK 

RAMS Başakşehir'de 6 oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı Fatih Karagümrük karşısında görev yapamayacak.

Başakşehir'de Amine Harit, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım, Jakub Kaluzinski ve Tuğra Turhan statü gereği, Ousseynou Ba da kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Davie Selke ile Leo Duarte'nin ise durumu maç saatinde belli olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
