Karagümrük, Trabzonspor'dan iki ismi istiyor!

Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısı öncesi transfer görüşmeleri için izin verdiği Dimitrios Kourbelis ve Tonio Teklic ayrılığa çok yakın.



Yunan oyuncu Kourbelis ile büyük ölçüde anlaşan Vavacars Fatih Karagümrük, Tonio Teklic için de devreye girdi.



Rus ekibi Akhmat Grozny ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen İstanbul ekibinin devreye girmesiyle frene basan Hırvat orta saha, düşünmek için süre istedi. Tarafların görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de kalmaya daha sıcak baktığı aktarıldı.



SON DETAYLAR KONUŞULUYOR



Kourbelis'in de Karagümrük ile son detayları konuştuğu ve Trabzonspor yönetimiyle de bir sorun çıkmaması halinde sezon sonuna kadar kiralanacağı kaydedildi. Sezon başında Panathinaikos'tan bedelsiz olarak transfer edilen Kourbelis, bordomavili takımda 6 maçta forma giydi.





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