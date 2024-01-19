Karagümrük, Başakşehir'in serisini bozmak istiyor

VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, Başakşehir'in serisini bozmak istiyor
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19 Ocak 2024 12:37
VavaCars Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 yenilgi yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, son maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 20 puanla 17. basamakta giriyor.

Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan ve son 6 maçında yenilgi yüzü görmeyen RAM Başakşehir ise söz konusu süreci 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibi, 26 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

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