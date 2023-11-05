Karagümrük: "Ahlaki ve adil olmayan müdahaleler oldu"

Fatih Karagümrük sahasında berabere biten Konyaspor maçı sonrasında flaş bir açıklama paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük: 'Ahlaki ve adil olmayan müdahaleler oldu'
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05 Kasım 2023 20:20
Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor karşılaşmasında 90+7'de yediği penaltı golüyle berabere kalan Fatih Karagümrük maç sonrasında sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

İşte o sözler:

"Alınterimizle, binbir zorlukla mücadele ettiğimiz müsabakalarımızın doğal akışına ahlaki ve adil olmayan şekilde müdahale ederseniz; biliniz ki bu durumun sonuçlarını kontrol edemezsiniz."

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