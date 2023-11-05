Karagümrük: 'Ahlaki ve adil olmayan müdahaleler oldu'

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor karşılaşmasında 90+7'de yediği penaltı golüyle berabere kalan Fatih Karagümrük maç sonrasında sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.



İşte o sözler:



"Alınterimizle, binbir zorlukla mücadele ettiğimiz müsabakalarımızın doğal akışına ahlaki ve adil olmayan şekilde müdahale ederseniz; biliniz ki bu durumun sonuçlarını kontrol edemezsiniz."



