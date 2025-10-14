Karabağ antrenörü Seyidov'dan Galatasaray övgüsü

Azerbaycan temsilcisi Karabağ Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Hüseyn Seyidov, Türkiye'de Galatasaray bünyesinde gerçekleştirdiği staj programını tamamladı.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Seyidov, bu deneyimin hem profesyonel hem de kişisel anlamda kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.
"G.SARAY'DA ÇOK SICAK BİR ORTAMLA KARŞILANDIM"
"Bu fırsatı bana sağlayan başta Emrah Çelikel ve Qurban Qurbanov olmak üzere herkese teşekkür ederim. Benim için çok değerli bir tecrübeydi. Hem kendimi sınama hem de hangi alanlarda gelişmem gerektiğini görme fırsatı buldum. Galatasaray'da çok sıcak bir ortamla karşılandım" diyen Seyidov, özellikle Okan Buruk ve kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile yoğun bir çalışma süreci geçirdiğini belirtti.
Seyidov, "Gün içinde 10 saate varan antrenman analizleri, kalecilere özel yaklaşım yöntemleri ve modern futbolun yeni trendleri üzerine detaylı çalışmalar yaptık. Bu süreç bana büyük bir vizyon kazandırdı," ifadelerini kullandı.
"FADIL KOŞUTAN'LA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖĞRETİCİ OLDU"
Galatasaray kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'dan çok şey öğrendiğini dile getiren Seyidov, "Koşutan, UEFA Pro lisansına sahip bir hoca. Uzun yıllar Taffarel ve Muslera'yla çalışmış bir isim. Onunla geçirdiğim uzun saatlerde modern kaleci antrenmanının inceliklerini öğrendim. Son gün geldiğimiz noktada açık bir fikir alışverişi içindeydik. Sırf öğrenme amacıyla geldiğimi söyleyip bunu takdir etmesi bana büyük bir özgüven verdi," dedi.
"G.SARAY YENİLİKLERİ HIZLI BENİMSEYEN BİR KULÜP"
İki kulüp arasındaki farklılıklara da değinen Seyidov, Galatasaray'ın Avrupa'daki gelişmeleri çok hızlı şekilde sisteme entegre ettiğini belirtti:
"Galatasaray bizden birkaç adım önde, ancak Karabağ olarak biz de bu yenilikleri uygulamaya başladık. Antrenman metodolojisi açısından büyük fark yok, fakat kaleci antrenörlerine sunulan olanaklar açısından ciddi bir farklılık var. Galatasaray'da antrenörlerin özel odaları, ekipmanları ve analiz sistemleri mevcut. Bu da çalışmaların kalitesine doğrudan etki ediyor."
"EDİNDİĞİM BİLGİLERİ KARABAĞ'DA UYGULAMAYA BAŞLADIM"
Seyidov, Galatasaray'daki gözlemlerini Karabağ yönetimiyle paylaştığını ve kulübün bu konuda kendisine destek verdiğini ifade etti:
"Yönetimimiz önerilerimi çok olumlu karşıladı. Bu deneyim hem motivasyon hem de gelişim açısından benim için büyük bir adım oldu. Edindiğim bilgi ve tecrübeyi artık kendi takımımızda da uygulamaya başladım."
