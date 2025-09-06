06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Kaptan Eda Erdem: "Biz bu finali yürekten hak ettik"

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BİZ BU FİNALİ YÜREKTEN HAK ETTİK"


Eda Erdem, yaptığı açıklamada" "Tüm takımlara ve dünyaya, iyi oynadığımızda neler yapabileceğimizi ve ne kadar kuvvetli olduğumuzu gösterdik. Biz bu finale kalmayı yürekten hak ettik." dedi.

"BU KIZLAR BİR HARİKA"

Açıklamalarına devam eden kaptan, "Buraya şampiyon olmaya inanarak geldik. Adım adım geldik. Altıncı bölümü bitirdik ve finaldeyiz. Çok mutluyum, çok büyük emek var. Bütün yaz kızlar çalıştı. 22-18 gerideyken bile bu maçı alacağımı söyledim. Her şey inanmakla başlıyor. Biz çok inançlıyız. Yine tarih yazan ekibin parçasıyım. Bu kızlar bir harika." ifadelerini kullandı. 

