Kamerun, 3-0'dan döndü, 3. oldu!

Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, 3-0 geriye düştüğü maçta Burkina Faso 3-3 berabere kaldı ve penaltılarda rakibini mağlup ederek turnuvayı 3. tamamladı.

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Kamerun, 3-0'dan döndü, 3. oldu!
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06 Şubat 2022 00:21
Afrika Uluslar Kupası'da Burkina Faso ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Kamerun, 3-0 geriye düştüğü maçta pes etmeyerek 3-3'lük skoru yakaladı ve penaltılarda rakibini mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Burkina Faso, 24. dakikada Steeve Yago, 45. dakikada Andre Onana ve 49. dakikada Djibril Cheick Ouattara'nın attığı gollerle 3-0'lık skoru yakaladı. Geri dönüşe imza atan Kamerun, 71. dakikada Stephane Bahoken, 85 bve 87. dakikalarda Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle mücadeleyi penaltılara götürdü.

Penaltılarda rakibine 5-3'lük üstünlük kuran Kamerun, toplamda ise 8-6'lık skorla turnuvayı 3. tamamladı.

ABOUBAKAR 8 GOLLE TAMAMLADI

Kamerun'un yıldız ismi Vincent Aboubakar, turnuvayı 8 golle tamamladı. 30 yaşındaki futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nda 48 yıl sonra 8 gol atan ilk isim olmayı başardı.

TURNUVA TARİHİNİN EN GOLCÜ İKİNCİ PERFORMANSI

Aboubakar ayrıca 1974'te turnuvada 9 kez fileleri sarsan Pierre Ndaye Mulamba'dan sonra bir turnuvada en çok gol atan ikinci isim oldu.

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