Kadınlar gülle atmada Auriol Dongmo, altın madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Auriol Dongmo, altın madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar gülle atmada Auriol Dongmo, altın madalya kazandı
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04 Mart 2023 00:12
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Portekizli Auriol Dongmo, altın madalya kazandı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar gülle atmada madalyalar sahiplerini buldu.

Portekizli Dongmo, 19,76 metrelik atışıyla podyumun zirvesine çıkarken, Alman Sara Gambetta 18,83 metreyle gümüş, İsveçli Fanny Roos da 18.42 metreyle bronz madalya elde etti.

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