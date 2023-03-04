Kadınlar gülle atmada Auriol Dongmo, altın madalya kazandı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Portekizli Auriol Dongmo, altın madalya kazandı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar gülle atmada madalyalar sahiplerini buldu.
Portekizli Dongmo, 19,76 metrelik atışıyla podyumun zirvesine çıkarken, Alman Sara Gambetta 18,83 metreyle gümüş, İsveçli Fanny Roos da 18.42 metreyle bronz madalya elde etti.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar gülle atmada madalyalar sahiplerini buldu.
Portekizli Dongmo, 19,76 metrelik atışıyla podyumun zirvesine çıkarken, Alman Sara Gambetta 18,83 metreyle gümüş, İsveçli Fanny Roos da 18.42 metreyle bronz madalya elde etti.
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