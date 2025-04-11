Kadınlar Euroleague'de 6'lı final heyecanı 2 temsilcimizle başlıyor!

FIBA Euroleague 6'lı Final organizasyonuna İspanya'da yarı final maçlarıyla devam edilecek.



Fenerbahçe Opet - UVVZ USK Prag



Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde 11 Nisan Cuma günü Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.



Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.



Valencia Basket - Çimsa ÇBK Mersin



Çimsa ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde 11 Nisan Cuma günü İspanyol takımı Valencia ile mücadele edecek.



İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Euroleague yarı final play-in turunda da Valencia ile eşleşen Çimsa ÇBK Mersin, ilk maçı deplasmanda kaybetmiş, ikinci maçta kendi sahasında kazanmıştı.



