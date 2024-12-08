Kadınlar Challenger Kupası'nda zafer İzmir'in

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Jadran Split ile karşılaştı.
Karşılaşmada ilk devreyi 5-3 önde bitiren İzmir ekibi, karşılaşmadan 12-9 üstün ayrıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda pazartesi günü Büyük Britanya'dan Otter Swimming Club ile karşılaşacak.
Karşılaşmada ilk devreyi 5-3 önde bitiren İzmir ekibi, karşılaşmadan 12-9 üstün ayrıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda pazartesi günü Büyük Britanya'dan Otter Swimming Club ile karşılaşacak.