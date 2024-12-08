Kadınlar Challenger Kupası'nda zafer İzmir'in

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hırvatistan ekibi Jadran Split'i 12-9 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Challenger Kupası'nda zafer İzmir'in
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08 Aralık 2024 09:23
Son güncelleme 08 Aralık 2024 09:30
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Jadran Split ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk devreyi 5-3 önde bitiren İzmir ekibi, karşılaşmadan 12-9 üstün ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda pazartesi günü Büyük Britanya'dan Otter Swimming Club ile karşılaşacak.

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