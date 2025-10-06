Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley başlıyor!

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları salı günü başlayacak.

calendar 06 Ekim 2025 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley başlıyor!
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup müsabakaları, salı günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 voleybol sezonu Axa Sigorta Kupa Voley müsabakaları Sultanlar Ligi'nde bulunan 14 takım arasında oynanacak.

2024-2025 sezon sıralamasına göre 1. Vakıfbank, 2. Fenerbahçe Medicana, 3. Eczacıbaşı Dynavit, 4. Galatasaray Daikin, 5. Zeren Spor doğrudan çeyrek finale katılacak. Diğer 9 takım serpantin usulüne göre 3 grupta mücadele edecek.


Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanacak 1. grup maç programı şöyle:

Salı:

13.00 Türk Hava Yolları-Arasspor (TVF Ziraat Bankkart)

8 Ekim Çarşamba

17.30 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

9 Ekim Perşembe:

13.00 Aras Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

