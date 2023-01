Kadın milli boksörlerin hedefi Paris Olimpiyatları

Kadın milli boksörler Elif Güneri ve Eda Yenilmez, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılarak başarıya ulaşmak için çalışıyor.



İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen Dinçer İlhan Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda şampiyon olan Güneri ve ikinci olan Yenilmez, antrenör Baykan Arslan yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor.



Milli sporcuların hedefi olimpiyatlara katılarak derece elde edebilmek.



Güneri: "Olimpiyat vizesi için var gücümüzle çalışıyoruz"



Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



Güzel bir kamp sürecinin olduğunu belirten Güneri, "Dünya şampiyonasından sonra hiç ara vermedik. Arkasından Avrupa şampiyonası vardı. Beklenen şampiyonluktu ve olduk. Bu da çok güzeldi. İyi çalıştık, inandık. İnandığımızın peşine düştük ve şampiyon olduk." dedi.



Güneri, Türkiye şampiyonasının kendileri için bir basamak olduğuna değinerek, şunları kaydetti:



"Daha farklı hedeflerimiz var. 50 gün sonra Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonası var. Yeni kilo ve yeni umutlar. 81 kilodan 75 kiloya düştüm. Olimpik kilo. Kariyerimde Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler var. Olimpiyat istiyorum. Bunun için 75 kiloya düştüm. Bu doğrultuda çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Planlamamız çok iyi. Önümüzde dünya şampiyonası var. Ondan sonra Avrupa oyunları var. Avrupa oyunlarında ilk 3'e girmek demek olimpiyata vize demek. Biz de var gücümüzle önce dünya şampiyonasında ardından da Avrupa oyunlarında dereceye girip olimpiyat vizesi almak için çalışıyoruz."



Güneri, olimpiyatlara katılmanın büyük bir gurur olacağını dile getirerek, "Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayalidir. Benim de çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden biri olimpiyata katılmak. Olimpiyata katılmak birinci hayalim, daha ötesi olimpiyatlarda altın madalyayı kazanmak. Ülkemize ve ilimize altın madalyayı getirmeyi çok istiyorum." diye konuştu.



Yenilmez: "Her maçta tecrübe kazanıyoruz"



Milli boksör Eda Yenilmez de Türkiye şampiyonasına günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını anlattı.



Yenilmez, 11 senedir Türkiye şampiyonalarına katıldığını aktararak, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin olduğunu kaydetti.



Çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini vurgulayan Yenilmez, "Hedefimiz; her sporcunun olduğu gibi 2024 olimpiyatlarına katılmak. Ağır sıklet oynuyordum. 25 kilo vererek 81 kiloya düştüm. Daha sonra 75 kiloya düşeceğim. Daha çok çalışarak olimpiyatlara gitmek istiyorum. Her maçta tecrübe kazanıyoruz. Karabük'ten olimpiyatlara gidebilirsek bizim için büyük gurur olur. Ülkemiz için de inşallah çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.



Antrenör Arslan: "Karabük'e ilk olimpiyat madalyasını da inşallah biz getireceğiz"



Antrenör Baykan Arslan ise şampiyonaya çift antrenmanla 3 ay hazırlandıklarını söyledi.



Şampiyonaya 5 sporcuyla katıldıklarını belirten Arslan, "Elif Güneri 2024 olimpiyatlarını düşünerek 75 kiloya düştü ve Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyona olimpiyatların ilk seçmesiydi. 2024 olimpiyatlarının bir diğer adayı da Eda Yenilmez. O da Türkiye ikincisi oldu. Karabük'ten olimpiyata mutlaka bir sporcunun gideceğine inanıyorum. Karabük'e ilk olimpiyat madalyasını da inşallah biz getireceğiz." şeklinde konuştu.