UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, 41. dakikada geriye düştü.
Fenerbahçe, orta alanda yaşanan pozisyon sonrası elle oynama bekledi. İrfan Can Eğribayat, hakemin düdük çaldığını sanarak topla elle oynadı.
Hakem Istvan Kovacs, düdüğünü çalmadığını belirterek topu Feyenoord'a verdi.
Feyenoord'un kullandığı serbest vuruşta Watanabe, kafayla topu ağlara gönderdi.
Kadıköy'de elle oynama beklentisi ve gol!
Fenerbahçe, Feyenoord karşılaşmasında 41. dakikada geriye düştü. Golden önce yaşanan pozisyon ise dikkat çekti.
