Kaan Ayhan: 'Umarım Yusuf'a faydamız dokunur'

UEFA Uluslar Ligi Play-off mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, kritik karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.



"A LİGİ'NE YÜKSELMEK İSTİYORUZ"



Macaristan maçı öncesinda konuşan Kaan Ayhan, "Büyük bir moral bozukluğu oldu. Namağlup gidiyorduk aslında, Galler maçında da bakınca son kamptaki elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Üzgündük ama işimize gelen 4 aylık ara oldu. Bu milli maçları kenara bırakıp mecburen kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Daha taze, mental anlamda daha dinlenmiş bir takım gördüm ben açıkçası. Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da böyle düşünüyor. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz." dedi.



"ZOR OLACAK"



Zor bir maç olacağını söyleyen milli futbolcu, "Rakipten bağımsız, hedeflerden biri turnuvadan sonra tüm çalışmalarımız UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmak içindi. Herhangi bir rakip de olsa aynı hedefle çıkardık. Macaristan, bininci maçına çıkıyormuş. Motivasyonları daha yüksek olabilir ama gülen taraf olmak istiyoruz. Zor ama İstanbul'da oynayacağız. 2 sene sonra İstanbul'da bir maç oynanacak. Bunun coşkusu ve heyecanıyla oynayacağız. Zor olacak ama umarım Macaristan için çok daha zor bir maç olur." ifadelerini kullandı.

"YUSUF AKÇİÇEK'E BİR YARARIMIZ DOKUNURSA GÜZEL"



Yusuf Akçiçek ve yeni genç oyuncuların milli takıma katılması hakkında fikirleri sorulan Kaan Ayhan, "Büyük yeteneklerle sadece bu kampta değil son 1-2 senede gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler hakikaten beni sadece futbolcu olarak değil bir Türk olarak gururlandırıyor. Biz temelli A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Rakibimiz bizden bir adım önde, sürekli A ve B liglerindeler. Biz de böyle olmak istiyoruz. Ligdeki maçlarda bazen rakiplerin maçlarını seyrediyoruz. Göze çarpan isimler. Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu. Bizim de bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel. Çok iyi bir yoldayız. Yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle birlikte daha başarılı bir Milli takım göreceğiz inşallah." açıklaması yaptı.



"AKLIMIZDA DÜNYA KUPASI DA VAR"



Yarınki maçı düşündüklerini ve çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren yıldız futbolcu, "Profesyonel cevap gerekirse, yarınki maçı düşünüyoruz hepimiz. Çok önemli bir maç. Daha çok yarına odaklanıyoruz. Aklımızda Dünya Kupası da var. Açıkçası Uluslar Ligi'ne başladığımızda belki Dünya Kupası için bir avantaj sağlayabiliriz diye hedef koymuştuk. Allah'ın izniyle farklı bir yoldan gidebiliriz. Tüm hedeflerimiz yarınki maçla ilgili. Uzun vadeli hepimiz, özellikle Dünya Kupası'nın ABD'de olması da heyecan katacak, çok istiyoruz. İnşallah oraya da katılırız. Tekrar bir turnuvada milletimizi coştururuz." dedi.



"HOCALARIM AVANTAJ GÖRÜYOR BENDE"



Kendisi ile ilgili konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Son maçlarda daha çok sağ bek oynadım. Daha çok merkeze gelen, top dağıtabilen sağ stoper gördükleri için hocalarım avantaj görüyor bende. Sistemde benim için değişen bir şey yok. Orta sahada farklı pozisyon alıyorsunuz. Üst üste maç oynamışlığım yok. Hala daha ayak uyduruyorum. Yarın için de hocamızın planı neyse onu elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışacağım." sözlerini sarf etti.



"SAĞLIĞIMLA İLGİLİ BİR SORUN YOK"



Sağlık durumu ile ilgili de açıklama yapan milli oyuncu, "Sağlığımla ilgili büyük bir sorun yok. Yorgunluk her zaman var. Onun peşinden koşturuyorum. Maçlardan sonra çabucak toparlamaya çalışıyoruz. Pek öyle bir sorun yok." dedi.



"ROLAND SALLAI'Yİ İYİ TANIYORUM"



Macar takım arkadaşı Roland Sallai hakkında da konuşan Kaan, "Roland Sallai ile idmanlardan iyi tanışıyoruz. O sol açık oynadığında, ben sağ bek oynuyorum ve direkt olarak rakip oluyorum. Güçlü yanlarını ve zayıf noktalarını biliyorum. Yarın maçta karşılaşır mıyız görmek lazım. Roland fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu, hızıyla, gücüyle... O yüzden o beni iyi tanıyordur, ben de onu iyi tanıyorum. Roland'ı da yarın heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



