Kaan Ayhan'ın tedavisi sezon sonunda

Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanındaki başarılı savunma performansında öne çıkan isimlerden biri de Kaan Ayhan'dı. Sarı-Kırmızılılar'ın milli oyuncusu, sakat sakat forma giymeye devam ediyor.
Yaşadığı ağrılara rağmen sağ bek, stoper, ön libero demeden iyi bir grafik sergileyen tecrübeli savunmacı, tedavisini sezon sonuna bıraktığını belirtti.
Kaan Ayhan, "Sağlık ekibi sağ olsun beni maç sonrası alıp bir sonraki maça yetiştirmeye çalışıyor. Sezon sonrası daha iyi bir tedavi söz konusu olacak. Arkadaşlarımı yalnız bırakmayıp özellikle bu kadar sakatlıklardan sonra takıma yardım etme konusunda soru işareti bile oluşmadı. Bazen inişli çıkışlı oluyor, ağrılar oluyor. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum" diye konuştu.
Yaşadığı ağrılara rağmen sağ bek, stoper, ön libero demeden iyi bir grafik sergileyen tecrübeli savunmacı, tedavisini sezon sonuna bıraktığını belirtti.
Kaan Ayhan, "Sağlık ekibi sağ olsun beni maç sonrası alıp bir sonraki maça yetiştirmeye çalışıyor. Sezon sonrası daha iyi bir tedavi söz konusu olacak. Arkadaşlarımı yalnız bırakmayıp özellikle bu kadar sakatlıklardan sonra takıma yardım etme konusunda soru işareti bile oluşmadı. Bazen inişli çıkışlı oluyor, ağrılar oluyor. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum" diye konuştu.