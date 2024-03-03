Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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03 Mart 2024 21:40
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, 1-0 kazanılan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan, ''Derbilerde rakip takımı... Bilmiyorum kaç milyon seyirci! Sadece Beşiktaş taraftarının desteklemediğini düşünüyorum. Profesyonel bir oyun sergiledik ve haklı şekilde 3 puan aldık.'' dedi. 

Sakatlığı hakkında konuşan milli oyuncu, ''Sezon sonu daha iyi tedavi söz konusu. Arkadaşlarımız yalnız bırakmak istemiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bazen ağrılar artıyor, bazen ağrılar azalıyor. Bir iki arkadaş da yorgun şekilde oynadı. Ancak herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.'' ifadelerini kullandı. 

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