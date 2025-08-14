Juventus, Yves Bissouma için devrede!

Juventus, Granit Xhaka transferinden sonuç alamamasının ardından orta saha arayışlarını hızlandırırken, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın ismi ön plana çıktı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mali Milli Takımı oyuncusu, UEFA Süper Kupa finalinde PSG'ye karşı kadroya alınmadı. Bu durum, teknik direktör Thomas Frank ile oyuncu arasındaki bağların koptuğu şeklinde yorumlandı.



JUVENTUS FAYDALANMAK İSTİYOR

Juventus ise bu durumdan faydalanıp 28 yaşındaki yıldız için bir an önce harekete geçmeye hazırlanıyor.Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.Tottenham forması altında geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.