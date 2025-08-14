14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Juventus, Yves Bissouma için devrede!

Juventus, Tottenham'da kadro dışı kalan Yves Bissouma için harekete geçmeye hazırlanıyor.

14 Ağustos 2025 15:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Juventus, Yves Bissouma için devrede!






Juventus, Granit Xhaka transferinden sonuç alamamasının ardından orta saha arayışlarını hızlandırırken, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın ismi ön plana çıktı. 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Mali Milli Takımı oyuncusu, UEFA Süper Kupa finalinde PSG'ye karşı kadroya alınmadı. Bu durum, teknik direktör Thomas Frank ile oyuncu arasındaki bağların koptuğu şeklinde yorumlandı.

JUVENTUS FAYDALANMAK İSTİYOR



Juventus ise bu durumdan faydalanıp 28 yaşındaki yıldız için bir an önce harekete geçmeye hazırlanıyor.

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PERFORMANSI

Tottenham forması altında geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
