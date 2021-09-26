Juventus toparlamaya devam ediyor: 3-2!

İtalya Ligi Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Juventus, konuk ettiği Sampdoria'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus toparlamaya devam ediyor: 3-2!
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26 Eylül 2021 15:27
İtalya Ligi Serie A'da 6. hafta karşılaşmasında Juventus, Sampdoria'yı ağırladı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dybalai 43. dakikada Bonucci ve 57. dakikada Locatelli attı. Sampdoria'nın sayılarını ise 44. dakikada Yoshida ve 83. dakikada Candreva kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 8 puanla 9. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Sampdoria ise 5 puanla 14. sırada yer buldu.

Juventus, gelecek hafta Torino deplasmanına gidecek. Sampdoria ise Udinese'yi ağırlayacak.


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