İtalya Serie A 6. hafta maçında Juventus, Lecce'yi sahasında konuk etti. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus 1-0'lık skorla kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Arkadiusz Milik attı.
Lecce'de Muhammed Kaba, uzatma anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus, 6 maç sonunda 13 puana yükseldi. Lecce, 11 puanda kaldı.
Juventus, ligde bir sonraki hafta pazar günü Atalanta deplasmanına gidecek. Lecce, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Arkadiusz Milik attı.
Lecce'de Muhammed Kaba, uzatma anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus, 6 maç sonunda 13 puana yükseldi. Lecce, 11 puanda kaldı.
Juventus, ligde bir sonraki hafta pazar günü Atalanta deplasmanına gidecek. Lecce, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.