Juventus tek golle 3 puanı aldı

Juventus, ligde sahasında Lecce'yi Milik'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus tek golle 3 puanı aldı
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26 Eylül 2023 23:43
İtalya Serie A 6. hafta maçında Juventus, Lecce'yi sahasında konuk etti. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus 1-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Arkadiusz Milik attı.

Lecce'de Muhammed Kaba, uzatma anlarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus, 6 maç sonunda 13 puana yükseldi. Lecce, 11 puanda kaldı.

Juventus, ligde bir sonraki hafta pazar günü Atalanta deplasmanına gidecek. Lecce, sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

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