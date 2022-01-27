Juventus'tan Jorginho hamlesi!

Serie A devi Juventus, Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Jorginho ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus'tan Jorginho hamlesi!
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27 Ocak 2022 20:23
Chelsea'nin yıldız orta sahası Jorginho için flaş bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus'un, İtalyan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Torino ekibinin yaz transfer döneminde yeni bir orta saha oyuncusu transfer etmek istediği ve İtalyan oyuncuyla şimdiden temasa geçtiği ifade edildi.

Chelsea ile 2023'ün yazına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu bu sezon, Chelsea formasıyla çıktığı 29 maçta 9 gol - 1 asist yaptı.

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