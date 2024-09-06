Juventus'tan Galatasaray'a iki yıldız

UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildiren Galatasaray, Süper Lig için transfer çalışmalarını sürdürüyor KOSTIC İÇİN PAZARLIK SÜRÜYOR
Özellikle bonservisi elinde olan Adrien Rabiot için saatlerce süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Fransız süperstarın 3 sene için toplam 40 milyon Euro talep etmesi sonrası yönetim alternatif isimlere yoğunlaşacak.
Bu oyuncular da zaten yeni gündeme gelmedi. Sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in kiralanması adına pazarlıklar devam ediyor. Juventus, Sırp yıldızı göndermek istiyor. Galatasaray Yönetimi de Kostic'i ikna etmek çalışıyor.
MCKENNİE İÇİN YOĞUN MESAİ
Aslan'ın orta sahadaki adayı da Juve'den... Weston McKennie için de İtalyan deviyle pazarlıklar devam ediyor. ABD'li oyuncunu, Sarı-Kırmızılılar'a sıcak baktığı belirtildi. McKennie, orta sahanın merkezinin yanı sıra sağ kana ve sağ bekte de görev yapabiliyor.
Sırp futbolcu Kostic geçtiğimiz sezon ligde 33 maçta görev yaparken 4 asist kaydetti. Weston Mckennie ise 38 maçta görev alırken 10 asistlik bir katkı sağladı.
Özellikle bonservisi elinde olan Adrien Rabiot için saatlerce süren görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Fransız süperstarın 3 sene için toplam 40 milyon Euro talep etmesi sonrası yönetim alternatif isimlere yoğunlaşacak.
Bu oyuncular da zaten yeni gündeme gelmedi. Sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in kiralanması adına pazarlıklar devam ediyor. Juventus, Sırp yıldızı göndermek istiyor. Galatasaray Yönetimi de Kostic'i ikna etmek çalışıyor.
MCKENNİE İÇİN YOĞUN MESAİ
Aslan'ın orta sahadaki adayı da Juve'den... Weston McKennie için de İtalyan deviyle pazarlıklar devam ediyor. ABD'li oyuncunu, Sarı-Kırmızılılar'a sıcak baktığı belirtildi. McKennie, orta sahanın merkezinin yanı sıra sağ kana ve sağ bekte de görev yapabiliyor.
Sırp futbolcu Kostic geçtiğimiz sezon ligde 33 maçta görev yaparken 4 asist kaydetti. Weston Mckennie ise 38 maçta görev alırken 10 asistlik bir katkı sağladı.