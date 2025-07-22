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Juventus, Porto'dan Conceiçao'nun bonservisini aldı

Juventus, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı. 22 yaşındaki Portekizli yıldızla 2030'a kadar sözleşme imzalandı; transfer bedeli 32 milyon avro.

calendar 22 Temmuz 2025 20:03
Haber: AA, Fotoğraf: juventus.com
Juventus, Porto'dan Conceiçao'nun bonservisini aldı
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İtalya ekibi Juventus, geçen sezon Portekiz'in Porto takımından kiralanan Francisco Conceiçao'nun bonservisini aldı.

Juventus, 22 yaşındaki Portekizli milli futbolcu Conceiçao ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Porto ise transferin 32 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kariyerine Porto'da başlayan kanat oyuncusu, 2022'de Hollanda temsilcisi Ajax'a transfer olduktan 1 yıl sonra Portekiz ekibine döntdü.

Conceiçao, geçen sezon kiralık oynadığı Juventus'ta 40 maçta 7 gol attı.

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