İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi.



Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus tek golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Torino ekibine galibiyeti getiren tek golü 90. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.



Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Juventus galibiyet hasretine son verdi ve puanını 18'e yükseltti. Fiorentina ise 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus Lazio deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise Milan ile karşılaşacak.





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