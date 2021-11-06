Juventus, Fiorentina'yı tek golle geçti!

İtalya Serie A'da Juventus kendi sahasında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. İşte maçın detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Fiorentina'yı tek golle geçti!
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06 Kasım 2021 22:02
İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus tek golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Torino ekibine galibiyeti getiren tek golü 90. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Juventus galibiyet hasretine son verdi ve puanını 18'e yükseltti. Fiorentina ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus Lazio deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise Milan ile karşılaşacak.


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