'Juventus, Di Maria ile anlaştı'

Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın Juventus ile anlaştığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Juventus, Di Maria ile anlaştı'
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17 Mayıs 2022 13:40
Paris Saint Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon Serie A'da beklentilerin altında kalan Juventus'un gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak amacıyla kolları sıvadı.

İtalyan basınına göre İtalyan devi Juventus'un Arjantinli yıldızla gelecek sezon için anlaşmaya vardığı belirtildi.

NET MAAŞ 7 MİLYON EURO

Haberde, Torino ekibinin Di Maria ile 7 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı ifade edildi.

Yıldız oyuncu bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 30 maçta 4 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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