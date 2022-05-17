'Juventus, Di Maria ile anlaştı'

NET MAAŞ 7 MİLYON EURO

Paris Saint Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria için sıcak gelişmeler yaşanıyor.Bu sezon Serie A'da beklentilerin altında kalan Juventus'un gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak amacıyla kolları sıvadı.İtalyan basınına göre İtalyan devi Juventus'un Arjantinli yıldızla gelecek sezon için anlaşmaya vardığı belirtildi.Haberde, Torino ekibinin Di Maria ile 7 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı ifade edildi.Yıldız oyuncu bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 30 maçta 4 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.