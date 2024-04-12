Jürgen Klopp: 'Tek olumlu şey yok'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 3-0 kaybettikleri Atalanta maçı sonrasında konuştu.



Çok kötü bir akşam geçirdiklerini söyleyen Klopp, şu sözleri sarf etti;



" Evet, ne yazık ki maç hakkında söyleyecek olumlu bir şey yok. Başlangıç iyiydi. Darwin Nunez iyi bir an yaşadı ama o andan itibaren gerçekten kötü bir maç çıkardık ve söyleyecek tek bir olumlu şey yok. Topa sahip olma konusundaki taktiksel pozisyonumuzu beğenmedim. Topu oraya geçirerek onlara bir pozisyon verdik, sonra herkes başka bir adamın peşine düştü. Ofsayttan bir gol attık ama bizim açımızdan kötü bir maçtı. Atalanta iyi bir maç çıkardı, üç gol attı ve kazanmayı hak etti. Bu maçı Pazartesi günü izleyeceğim. Birkaç şeyi daha iyi yaparsak daha iyi olacağımızı şimdiden biliyorum. Tekrar kazanabilir miyiz? Evet, eğer iyi oynarsak bu mümkün. 3-0 kazanabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ama bu skor gerçekten kötü hissettiriyor. Kötü bir performanstı ve bu böyle. Bu şekilde kaybettik. Atalanta'nın turu geçtiğini hissediyorum ama biz oynayana kadar onlar turu geçmiş sayılmaz. Bunu çok sık yaşamadık, bu yüzden Pazar günü hemen bir reaksiyon göstermeliyiz. Şu anda kendinizi kötü hissediyor olmalısınız. Çocuklar eve gidip iyi bir uyku çekmeli. Ama Crystal Palace maçına hazırlanmalıyız. Bu geceki pek çok performans gerçekten 'vay canına, böyle oynayabileceklerini bilmiyordum' dedirtti. Birçok oyuncu birçok anda gerçekten yalnız görünüyordu. Gerçekten çok kötüydü. Maçın sonunda en büyük gol şanslarımızı yakaladık ve bunları kullanamadık. Çocukların daha iyi futbol oynayabileceğini biliyorum ama bu akşam bunu yapamadılar ve pazar günü bir reaksiyon göstermeliyiz. Bunu yapacaklarından oldukça eminim."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU